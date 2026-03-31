«القرآن سر سعادتي».. النابغة الأزهرية نور محروس تروي رحلتها من الحفظ إلى التألق .. فيديو

في لفتة تقديرية تُجسّد الاهتمام بالمواهب القرآنية الواعدة، واحتفاءً بالأصوات التي تُضيء بنور كتاب الله، كرّم موقع صدى البلد النابغة الأزهرية نور محروس، التي خطفت القلوب قبل الآذان بعذوبة صوتها وخشوع أدائها، لتغدو نموذجًا مُلهمًا لجيلٍ يرتبط بالقرآن حفظًا وتدبرًا وتلاوةً متميزة.

وأعربت القارئة نور محروس عن بالغ سعادتها بهذا التكريم، مؤكدةً سعيها الدؤوب لإتمام حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، مشيرةً إلى أنها تدرس حاليًا بالصف الأول الثانوي الأزهري، وأن دعم أسرتها يمثل لها الركيزة الأساسية في رحلتها مع كتاب الله.

وخلال الندوة التي أجراها الإعلامي محمد صبري، رئيس القسم الديني بموقع صدى البلد، تألقت النابغة نور محروس بتقديم عدد من التلاوات والابتهالات التي لاقت استحسان الحضور، كما أوضحت التزامها اليومي بمراجعة جزأين من القرآن الكريم، مؤكدة أن حفظه كان نقطة تحول في حياتها، إذ منحها السكينة والطمأنينة، وكان سببًا في انتشار مقاطعها وتعلق الجمهور بصوتها.

كما عبّرت عن إعجابها الكبير بتلاوات الشيخ محمد صديق المنشاوي، مشيرةً إلى حرصها على الاقتداء بأسلوبه، إلى جانب تمكنها من محاكاة أصوات عدد من كبار القرّاء، من بينهم الشيخ نصر الدين طوبار.

وعن طموحاتها المستقبلية، أكدت نور محروس أنها تطمح للالتحاق بكلية القرآن الكريم عقب إتمام دراستها الثانوية الأزهرية، لمواصلة التعمق في علوم القرآن وإتقان قراءاته المختلفة.

وفيما يخص الفيديو المتداول لها، والذي حقق نسب مشاهدة واسعة أثناء تلاوتها بحضور الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف وعضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، أوضحت أنها تحرص على المراجعة الدورية معه، مستفيدةً من توجيهاته ونصائحه التي تدعم تطورها وتميزها في مسيرتها القرآنية.







