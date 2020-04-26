نظام غذائي للحامل يعوض الجنين ساعات الصيام الطويلة

يعتبر شهر رمضان وقتًا صعبًا بالنسبة للمرأة الحامل، حيث يحتاج الجنين إلى التغذية الصحيحة والسليمة، و تحتاج النساء الحوامل إلى إتباع خطوات صحيحة تمكنها من الصوم أثناء حملها من دون مشاكل





إفطري على دفعات من خلال تناول وجبة صغيرة تدريجيًا عوض تناول وجبة كبيرة دفعةّ واحدة.

تأخري في تناول وجبة السحور قدر ما تستطعين.

أكثر من شرب المياه والسوائل بين 8 إلى 10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، كذلك العصائر والحليب. وإمتنعي عن شرب المشروبات الغازية والقهوة.

تناولي التمر أو البلح للتخفيف من الإمساك.

خذي قسطًا وافرًا من الراحة خلال النهار.

إبتعدي عن المأكولات صعبة الهضم، وتناولي البروتينات الحيوانية سهلة الهضم، مثل اللحوم الحمراء، والدجاج، السمك والبيض.

تناولي الفاكهة والخضروات الطازجة بما فيها ذات الأوراق الخضراء.

إبتعدي عن تناول المخللات والتوابل، ولا تفرطي في تناول الحلويات التي تزخر بها الموائد الرمضانية