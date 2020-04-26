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فن

بعد حلقة ياسمين صبرى.. رامز مجنون رسمى يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا مش هيسامحك

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر برنامج رامز مجنون رسمى تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر بعد حلول الفنانة ياسمين صبرى ضيفة على البرنامج 

ودشن عدد كبير من رواد تويتر #رامز_مجنون_رسمى وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

كله الا ياسمين صبرى يا رامز , حد يعمل كده فى ياسمين صبرى ده انت ربنا مش هيسامحك , ياسمين صبرى فخر اسكندربة , احلى حلقة 

وقعت  الفنانة ياسمين صبري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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