بعد حلقة ياسمين صبرى.. رامز مجنون رسمى يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا مش هيسامحك

ودشن عدد كبير من رواد تويتر #رامز_مجنون_رسمى وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

كله الا ياسمين صبرى يا رامز , حد يعمل كده فى ياسمين صبرى ده انت ربنا مش هيسامحك , ياسمين صبرى فخر اسكندربة , احلى حلقة

وقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.