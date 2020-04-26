فيديو من كواليس تصوير مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف.. شاهد

نشر الفنان محمد فاروق شيبة، فيديو من داخل كواليس تصوير أحداث مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، الذي ينافس بشدة في الموسم الرمضاني 2020.
وتصدر مسلسل "النهاية"، مؤشرات البحث جوجل، تحت عنوان "مسلسل يوسف الشريف 2020"، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل.
وظهر في الحلقة الأولى من المسلسل، تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية عام 2120، وتحول الدول العربية إلى قوى عظمى، وانهيار الدول العظمى الأخرى.
ويحاول زين (يوسف الشريف) اعتماد مشروعه الجديد في الطاقة النووية، لكنه يواجه صعوبات وعراقيل ويتم التحقيق معه، وتتصاعد الأحداث.
مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.