فيديو من كواليس تصوير مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف.. شاهد

وتصدر مسلسل "النهاية"، مؤشرات البحث جوجل، تحت عنوان "مسلسل يوسف الشريف 2020"، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل.





وظهر في الحلقة الأولى من المسلسل، تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية عام 2120، وتحول الدول العربية إلى قوى عظمى، وانهيار الدول العظمى الأخرى.