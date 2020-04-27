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فن

كنافة بالشعرية... سامح حسين يشارك جمهورة بأحدث إخترعاته.. شاهد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:58 ص
سامح حسين
سامح حسين
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مصطفى كرم
شارك الفنان سامح حسين جمهوره عبر انستجرام بفيديو جديد له من خلال مشاركتة في موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

ظهر سامح حسين بالفيديو وهو يداعب جمهوره من خلال فشله في محاولة عمل طبق كنافة قائلا "انا عملت النهارده كنافة بس لية قلبت شعرية كده".

وعلق سامح حسين على الفيديو قائلا "كنافة بالشعرية"، وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "عسل يا موحا" و "ده اختراع يا كوتش" و "تسلم ايدك".

وكان آخر أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، بمشاركة الفنانة حنان عادل التى حلت محل الفنانة سهر الصايغ.


مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.
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😂😂 كنافه بالشعرية

A post shared by Sameh Hussein (@samehhusseinofficial) on

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