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رياضة

اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:12 م
مقر اتحاد الكرة
مقر اتحاد الكرة
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يسرى غازى

نشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات وتفسيرها في قانون كرة القدم لموسم 2020/2021 تمهيدا لتفعيلها بدءا من الموسم الكروى القادم.


وتتضمن التغييرات الخاصة بقوانين تقنية الفيديو المعروفة بـ var والبروتوكول والقاموس والإرشادات، الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.


ومن المقرر بدء تطبيق التعديلات الصادرة في قانون كرة القدم بداية من الموسم المقبل عقب إطلاع الحكام عليها والتدريب من جانب لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة.


وقامت لجنة الحكام تحت إشراف وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس اللجنة والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بترجمة التعديلات وتفسيرها بشكل دقيق لمعاونة الحكام على القيام بدورهم على أكمل وجه.


يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تمديد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل لمواجهة الحد من إنتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور
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