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برلمان

أخبار البرلمان.. زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات.. وتحركات برلمانية لحل أزمة العالقين بالخارج

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 26 أبريل:

 

زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات.. تعرف على قيمة العلاوات الخمس للمستحقين

 

بعد واقعة حنين حسام.. مطالب برلمانية وحزبية بحجب تطبيق التيك توك


بعد موافقة البرلمان.. تعرف على الإطار التشريعي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

 

تعرف على حوافز شركات دعم المشروعات وريادة الأعمال بعد موافقة البرلمان

 

بعد موافقة البرلمان.. مليار ونصف حوافز نقدية سنوية للمشروعات.. تعرف على آليات صرفها

 

سر مناقشة تعديلات تشريعية جديدة لأصحاب الأمراض النفسية بزمن كورونا.. تعرف عليها

 

الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسى بدون ترخيص.. مشروع قانون

 

بشرى للعالقين بالخارج.. غادة عجمي: قدمت مذكرات تفصيلية بالأعداد وتمت الاستجابة

 

أول تحرك برلمانى عاجل بشأن نقص أكياس الدم فى المستشفيات بسبب كورونا       

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