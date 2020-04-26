مجلس الوزراء يعلق على ارتفاع أعداد الإصابة بـ كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتبع خطة استراتيجية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وتابع:" علينا أن لا نغفل أننا لدينا هم كبير اسمه كورونا وإلى أن يتم الوصول إلى حل لهذا الفيروس علينا أن نتبع الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة فى عودة الحياة تدريجيًا".







وأضاف المستشار نادر سعد خلال اتصال هاتفي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن عدد الإصابات جراء فيروس كورونا فى تزايد ولكن مازالت فى قدرة استيعاب الدولة لها، مشددًا على أن معدل التعافي بالبلاد يفوق المعدل العالمي نتيجة جهود وزارة الصحة، وتابع:"من 30 %إلى 50% من عدد الوفيات نتيجة تأخر المصابين فى دخول المستشفى".





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء, أن فتح السياحة الخارجية ليس بيدنا كون ذلك مرتبطا بحركة الطيران العالمى، وإجراءات أخرى، وتابع:"نعمل على تشجيع السياحة الداخلية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة حتى نعيد الحياة إلى طبيعتها ولكن مطعمة بإجراءات احترازية".





وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، :" إننا نستطيع تحقيق نجاح فى ذلك حال تطبيقنا الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، الدولة اتخذت عدة إجراءات تدعم من خلالها إنعاش حركة السياحة الداخلية، تخفيض تكاليف الطيران للأسر المصرية".