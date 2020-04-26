AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء يعلق على ارتفاع أعداد الإصابة بـ كورونا.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:59 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتبع خطة استراتيجية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وتابع:" علينا أن لا نغفل أننا لدينا هم كبير اسمه كورونا وإلى أن يتم الوصول إلى حل لهذا الفيروس علينا أن نتبع الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة فى عودة الحياة تدريجيًا".


وأضاف المستشار نادر سعد خلال اتصال هاتفي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن عدد الإصابات جراء فيروس كورونا فى تزايد ولكن مازالت فى قدرة استيعاب الدولة لها، مشددًا على أن معدل التعافي بالبلاد يفوق المعدل العالمي نتيجة جهود وزارة الصحة، وتابع:"من 30 %إلى 50% من عدد الوفيات نتيجة تأخر المصابين فى دخول المستشفى".


وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء, أن فتح السياحة الخارجية ليس بيدنا كون ذلك مرتبطا بحركة الطيران العالمى، وإجراءات أخرى، وتابع:"نعمل على تشجيع السياحة الداخلية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة حتى نعيد الحياة إلى طبيعتها ولكن مطعمة بإجراءات احترازية".


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، :" إننا نستطيع تحقيق نجاح فى ذلك حال تطبيقنا الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، الدولة اتخذت عدة إجراءات تدعم من خلالها إنعاش حركة السياحة الداخلية، تخفيض تكاليف الطيران للأسر المصرية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: مصر خالية من كورونا بشهادة الصحة العالمية.. فيديو

هل تخفض رواتب الموظفين بعد تطبيق قرار تقليل العاملين بسبب كورونا؟.. الحكومة ترد

مجلس الوزراء: سلوكيات المواطنين هي من تحد من تفشي فيروس كورونا ..فيديو

هل يطبق الحظر على محطات البنزين والسيارات الناقلة للأغذية والخضروات.. الحكومة ترد

مجلس الوزراء: نسبة الوفيات بـ كورونا مرتفعة نتيجة الإبلاغ المتأخر.. فيديو

متحدث الحكومة: مصر قادرة على اكتشاف المخالطين لمصابي كورونا وإخضاعهم للفحص

ترشيحاتنا

بنطلون ياسمين صبري.. ملحوظة مهمة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي

وزير التعليم يكشف البدائل المتاحة أمام الطلاب الرافضين دخول امتحانات الثانوية العامة 2020

بسبب زوال إسرائيل .. تل أبيب تهاجم مسلسل النهاية

بعد نصيحة الساحر.. مخرج شهير يطالب ياسمين صبرى بالابتعاد عن التمثيل

حادثة مأساوية.. خنازير تلتهم طفلا حتى الموت

كوريا الجنوبية تحسم الجدل حول وفاة زعيم الشمال كيم يونج أون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته