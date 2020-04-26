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رياضة

اتحاد الكرة يرسل تصورا شاملا لعودة الدوري إلى وزير الرياضة

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:39 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التصور الخاص بعودة الدوري الممتاز، لوزارة الرياضة، خلال الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم.

وتم إرسال المقترح والتصور بعد الانتهاء منه وتجهيزه لـ وزير الرياضة ليبدأ الخطوات الرسمية، والحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بشأن عودة المسابقة واستكمال ما تبقى من مباريات في أقرب وقت ممكن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال اللقاءات.

وكشف مصدر بـ اتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدوري يتبعه ملف كامل ومكتمل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة ومع تصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات مع الأخذ في الاعتبار دور الحكومة الأساسي في عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.

المصدر كشف أن التصور يشمل عدة نقاط متكاملة منها تحديد عودة الدوري ومنح الأندية فرصة إعداد لمدة ٤ أسابيع على أن تقام المباريات في ملاعب محددة يتوافر بها الإجراءات الصحية وتستمر باقي مباريات الدوري لمدة شهرين ونصف حتى نهايته على أن ينطلق الموسم الجديد في شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى منتصف شهر مايو المقبل لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


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