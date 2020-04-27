جامعة حلوان تتابع فالعليات التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

مع استمرار تعليق الدراسة في الجامعات ، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.









تتابع جامعة حلوان تنفيذ خطة التعليم عن بعد حيث انه يتم نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات.





نشرت إدارة جامعة حلوان منصة الجامعة للتعليم الإلكترونى بعد إعلان تفعيلها بشكل رسمى عبر هذا الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/VU-Helwan/











