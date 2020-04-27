AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تتابع فالعليات التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
مع استمرار تعليق الدراسة في الجامعات  ،  في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 


تتابع جامعة حلوان تنفيذ  خطة  التعليم عن بعد حيث انه يتم  نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات. 

نشرت إدارة جامعة حلوان منصة الجامعة للتعليم الإلكترونى بعد إعلان تفعيلها بشكل رسمى  عبر هذا الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/VU-Helwan/



جدير بالذكر ان مجلس جامعة حلوان فى حالة انعقاد مستمرة حتى يوم ٧ مايو للبحث فى اليات تقيم طلاب النقل بالجامعة و امكانية تطبيق الامتحانات الالكترونية و المشاريع البحثية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على كيفية التعامل مع منصة جامعة حلوان للتعليم عن بعد.. فيديو

جامعة حلوان: جار إعلان جميع نتائج كلية الآداب

لطلاب جامعة حلوان.. يمكنك الدخول على منصة التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

ننشر رابط منصة التعليم عن بعد بجامعة حلوان

لطلاب حلوان .. تعرف على آليات التعليم عن بعد بالجامعة

لطلاب جامعة حلوان.. يمكن الدخول لمنصة التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

أهم الأخبار ليلا.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات.. صندوق النقد يرد على مصر بعد طلب مساعدات

حادثة مؤسفة.. سيدة مصابة بـ كورونا تتعرض لاغتصاب جماعي

أوس أوس يوجه رسالة إلى تامر حسني

مفيش فايدة.. انتعاش أسواق بيع الخفافيش في إندونيسيا وإقبال كبير على شرائها

تعليقات تشجيعية من الفنانين لـ أحمد العوضى

فيديو للشهيد أحمد المنسي أثناء إحدى العمليات ضد الإرهابيين في سيناء.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

يسبب كوارث صحية.. تعرف على أضرار تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة