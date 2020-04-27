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بين الناس

مواطن يستغيث بسبب إيقاف بطاقته التموينية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:35 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
بعث يوسف احمد محمد أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" يشكو فيها من توقف بطاقته التموينية. 

وأوضح أنه يعانى من ايقاف البطاقة التموينية الخاصة به من 7 اشهر  ما يصعب عليه مصاريف الحياة.

اكد انه يعول 7 افراد بالاضافة الى انه رجل على المعاش و لا يملك المال اللازم لاعالة افراد عائلته.

تابع قائلا انه قام بتقديم تظلمات و قدم العديد من الشكاوى و قدم شهادة من المرور و عدادات الكهرباء و لكن دون فائدة.

اضاف ان رقم بطاقة التموين الخاصة به هو 104001394591 و يطالب المسؤلين بسرعة حل المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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