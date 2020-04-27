ممنوع التجمعات.. إتيكيت الاعتذار عن عزومات رمضان 2020





وقدمت خبيرة الاتيكيت هالة المجاديلي بعض قواعد إتيكيت الاعتذار ورفض عزومة رمضان، وفقًا للتعليمات بعدم التجمعات، فيجب الاعتذار عن الدعوة إلى الداعي سواء تليفونيًا أو كتابةً بكلمات رقيقة للاعتذار عن عدم تلبية الدعوة للحفاظ علي صحة الجميع واتباع للتعليمات في ظل أزمة كورونا، ويجب أن يراعي الاعتذار عن قبول الدعوة قبل موعد المناسبة بوقت كافٍ لا يقل عن 48 ساعة، لأن الداعي يقوم بترتيب المكان، وعدد المدعوين، وطريقة جلوسهم مما يستلزم منه مجهودًا في إعادة ترتيب المكان.





ومن الضروري استخدام العبارات الرقيقة النابعة من القلب يستحسن إرسال هدية رمزية أو ورودًا إلى منزل الشخص الذي تنوي الاعتذار منه، مع كلمة تعبر عن الأسف الشديد.

كما تعتبر السرعة في تقديم الاعتذار عاملًا أساسيًّا فكلّما تأخّر الاعتذار تفاقم الموضوع سوءًا. واكتفي بالاعتذار الذي لا يتضمن التبريرات.

بالرغم من التحذير من التجمعات وخصوصًا التي تكثر في شهر رمضان، إلا أن هناك العديد من الدعوات التي يمكن أن تتلقاها من البعض لعزومة رمضان.