توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

تنفذ جمعية الأورمان خطة متكاملة لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة المنيا تحت رعاية المحافظ اللواء أسامة القاضى.





وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى.





وأوضح مدير عام الأورمان أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة المنيا يشمل توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية فى جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة (أبوقرقاص – بني مزار – ديرمواس – سمالوط – العدوة – مطاى – مغاغة – ملوى – المنيا) وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة.





وأضاف شعبان أن الجمعية انتهت من تعبئة كراتين رمضان وبدأت التوزيع قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل إن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.



