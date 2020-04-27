AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية مع ترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية الرئيسية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:52 ص
ذهب
ذهب
Advertisements
أ ش أ
سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في أولى جلسات الأسبوع، وذلك في ظل ترقب الأسواق قرارات عدد من البنوك المركزية الرئيسية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، وتفاؤل المستثمرين حيال خطط إعادة تشغيل بعض الاقتصادات بعد تجاوزها ذروة الإصابات بفيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وفي هذا السياق، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.58%، ليصل إلى مستوى 1719 دولارا للأوقية، فيما استقر سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو عند مستوى 1738 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الخميس المقبل؛ للوقوف على آخر جهود أكبر الكيانات الاقتصادية الأوروبية لدعم اقتصاد المنطقة المتضرر من تفشي جائحة فيروس "كورونا" ، وترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد غد "الأربعاء"، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن بلغت مستوى قياسيا يقترب من الصفر.

وتكتسب قرارات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم زخما كبيرا واهتماما بالغا من قبل المستثمرين، لما تمثله من أهمية في سبيل تمكين الاقتصادات من النجاة من عاصفة فيروس "كورونا" المدمر، وتحجيم أضراره قدر المستطاع.

وكان البنك المركزي الياباني قد قرر تمديد برنامجه التحفيزي لمساعدة الشركات المتضررة من التداعيات السلبية لانتشار جائحة "كورونا" عبر إلغاء قيود على مشترياته للسندات الحكومية، وزيادة شراء ديون الشركات.

وقال البنك -في بيان بهذا الصدد- إنه يعتزم شراء ما تصل قيمته إلى 15 تريليون "ين" (140 مليار دولار أمريكي) من الأوراق التجارية والقروض المصرفية، كما رفع سقف شرائه للسندات الحكومية اليابانية، التي كان يشتريها منذ سنوات للمساعدة في سبيل درء الانكماش الاقتصادي.

في سياق متصل، أعرب المستثمرون عن ترحيبهم بخطط بعض دول العالم بشأن إعادة فتح اقتصاداتها بعد أن تجاوزت ذروة تفشي "كورونا" من أجل التمهيد لعودة الحياة لطبيعتها، ونفض غبار الخسائر التي ألحقها الفيروس تحت ضغط تدابير الإغلاق المتخذة لمحاربة انتشاره.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي قد صرح، أمس الأحد، بأن بلاده ستسمح للمصانع ومواقع البناء بإعادة فتح أبوابها اعتبارًا من الرابع من مايو المقبل ، قبل السماح لمزيد من الشركات والأعمال بالعودة للعمل خلال الأسابيع المقبلة، في إطار الاستعدادات لإنهاء تدريجى لأطول إجراءات للعزل الصحي بسبب "كورونا" في أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يتراجع من ذروة أسبوعين بفعل تحفيز بنك الصين المركزي

أسعار الذهب تتراجع بشكل رهيب.. المعدن النفيس يفقد 23 دولارا اليوم

قفزة في أسعار الذهب لأعلى سعر في أسبوعين.. تفاصيل

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم 13 - 4 -2020 .. تفاصيل

الذهب يقفز حوالي 2% بدعم من آمال بمزيد من إجراءات التحفيز

تقرير : توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال 18 شهرا بسبب كورونا

ترشيحاتنا

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الإثنين رابع أيام رمضان

بنطلون ياسمين صبرى وحذاء غادة عادل.. دلائل تفضح فبركة برنامج رامز جلال.. تفاصيل

سعر غير متوقع لحقيبة ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال .. صور

الجيش الروسي يجري عمليات تطهير في 3 مدن بـ لومباردي

خطيرة جدا.. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا

بعد ارتدائه قناع واق لساعات.. سائق يفقد الوعي أثناء القيادة ويتعرض لحادث

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور