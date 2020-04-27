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أخبار العالم

بعد أشهر من إغلاقها بسبب كورونا.. العاصمة الصينية تعيد فتح المدارس الثانوية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:44 ص
العاصمة الصينية
العاصمة الصينية تعيد فتح المدارس الثانوية
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دعاء أبوهشيمة
أعادت الصين، اليوم الاثنين، فتح المدارس الثانوية  في شنغهاي وبكين،  بعد أشهر من الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تعود أكبر مدن الصين تدريجيا الى الحياة الطبيعية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سمحت الصين لعشرات آلاف الطلاب في شنغهاي باستئناف عامهم الدراسي الاخير أو الصفوف الثانوية. فيما سمح فقط لطلاب التعليم العالي في بكين بالعودة الى المدارس للتحضير للفحص المهم لدخول الجامعة.

وتمكنت الصين من وقف انتشار الفيروس الى حد كبير لكنها لا تزال متأهبة مع تزايد المخاوف من حالات لاشخاص قادمين من الخارج او ظهور موجة ثانية من الاصابات في شمال شرق البلاد.

وقال الطالب مينغ شيانغهاو إنه يأخذ احتياطات شديدة في اليوم الاول من العودة الى المدرسة في ثانوية شينجينغلون في بكين.

وقال لوكالة فرانس برس فيما كان الطلاب يدخلون المدرسة وهم يضعون الكمامات وسط وجود رجال الشرطة ومسؤولين، «لقد أحضرت كمامات وأكياس نفايات ومعمقات».

وأضاف «أنا مسرور للعودة، لقد مر وقت طويل منذ رؤية رفاقي آخر مرة، لقد اشتقت اليهم». وأقيمت خيمة عن مدخل المدرسة وكان رجل يرتدي بزة الحماية البيضاء يقوم برش المعقمات على أرض المدرسة وبواباتها.
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