صحيفة تكشف عن أول لاعب يرحل عن الأهلي فى الميركاتو .. تعرف عليه

أصبح حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى الصفاقسي التونسي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بشكل نهائى خلال الميركاتو الصيفي المقبل .



وقالت صحيفة " الشروق التونسية " أن إدارة الصفاقسي التونسي تعتزم التعاقد بشكل رسمي ونهائى مع حسين السيد لاعب النادي الأهلي بعد المستويات المميزة التى قدمها مع الفريق خلال الفترة الماضية .



وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي قررت رحيل حسين السيد خلال الميركاتو الصيفي المقبل بنا على توصية من السويسرير رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن حسين السيد تلقى مؤخرا عدة عروض من بينها الإسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري لكنه فضّل الانتقال إلى صفوف الصفاقسي.