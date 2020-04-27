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فن

عمرو سمير عاطف: الصدفة وحدها قادت مسلسل النهاية لمحاكاة الواقع

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:45 م
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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أحمد إبراهيم
كشف المؤلف عمرو سمير عاطف، عن حقيقة تنفيذ مسلسل "النهاية" فى هذا التوقيت تحديدا والذى يشهد تغيرا فى العالم ككل بسبب الوباء الذى انتشر فى الفترة الاخيرة والمعروف باسم "كورونا". 

وقال عمرو سمير عاطف : ان الصدفة وحدها هى التى قادتنا لعرض العمل فى هذا التوقيت والذى يتشابه مع احداث المسلسل بشكل كبير. 

وأضاف سمير عاطف قائلا : "سعيد بهذا التلامس غير المقصود وان العمل يحاكى الواقع الذى نعيشه ولكن فى نفس الوقت العمل لا يناقش ازمة كورونا. 

واوضح عاطف قائلا : "أن المسلسل تدور أحداثه فى زمن مستقبلى آخر، والعمل لا يتطرق الى أزمة كورونا أو غيرها كما أشيع أيضا، ولكن أداة الربط الوحيدة فى هذا العمل أنه يكشف نهاية العالم وما يحدث فى العالم ينم عن النهاية أيضا. 

يذكر ان عمرو سمير عاطف كان احدث اعماله فى رمضان الماضى 2019 من خلال مسلسل "كفر دلهاب" والذى قام ببطولته يوسف الشريف.        
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