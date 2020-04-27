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هل يجوز إخراج الزكاة للمتوفى.. الشيخ فتحى الحلواني يجيب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:28 م
الشيخ فتحي الحلواني
الشيخ فتحي الحلواني
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حمزة شعيب
أجاب الشيخ فتحى الحلوانى الداعية الإسلامي، على سؤال " لماذا أسماء الله الحسنى 99 اسما وليس 100 اسم".

وقال الحلواني خلال حواره  مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج " نور النبي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسما، ولكن ما ذكر في القرآن الكريم هم 99 اسما فقط، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك،ماضِ في حكمك ، عدل في قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ،وجلاء حزني وذهاب همي"

ونوه الداعية الإسلامي إلى أن  الإمام الشافعى أكد أنه يجوز لنا أن نأخذ بالمتفق عليه والمختلف عليه في الإسلام، وذلك ضمن التسهيل الذى يقدمه الإسلام للمسلمين في أمور حياتهم.

وحول جواز إخراج الزكاة للمتوفى حال عدم قيامه بإخراجها في حياته قال:"هذا حق الله ويجب أن يوفى فنعم الأبناء لو أدوا الحق وأخرجوا الزكاة له".

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