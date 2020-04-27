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رياضة

وفاة الصحفى محمود رياض بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:30 م
الصحفى الراحل محمود
الصحفى الراحل محمود رياض
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يسرى غازى
نعت رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله الصحفي محمود رياض بجريدة الخميس الذى وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الراحل الشاب عمل فى العديد من الصحف ناقدا رياضيا مثل جريدة الخميس، وقد اتسم بالحيوية خلال مشواه الصحفى، كما عرف عنه دماثة خلقه وحبه لزملائه، وكان شعلة من النشاط يحذوه الأمل فى مستقبل جميل.

ظل الراحل على حيويته ونشاطه حتى تعرض للإصابة بدور برد ترتب عليه ارتفاع فى الحرارة مكث على أثره بالمنزل لمدة 10 أيام لتلقى العلاج.


ومع زيادة خطورة الحالة توجه إلى مستشفى حميات إمبابة وقضى بها ٥ أيام بعدها تم نقله الى مستشفى العزل في العجوزة.

فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها بعد ظهر اليوم الإثنين كما تعرض نجلاه للإصابة وخضعا إلى العزل.


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