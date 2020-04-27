منظمة الصحة العالمية: كورونا أثر على الخدمات الصحية المقدمة للأطفال

قال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمره الصحفي اليومي، إن المنظمة لعبت دورا رئيسيا في تطوير لقاح إيبولا وتفعل الشيء نفسه بالنسبة لعملية البحث عن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأضاف أنه تم العمل على تسريع تطوير لقاح لفيروس كورونا بسبب العمل السابق الذي قامت به منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على مدى عدة سنوات بشأن لقاح فيروسات كورونا الأخرى.





وتابع أنه على الرغم من أن أرقام فيروس كورونا كبيرة ويتسبب في خسائر فادحة، فإن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الوباء على الخدمات الصحية الأخرى وخاصة المقدمة للأطفال.





وواصل "يذكرنا النجاح في تطوير عقاقير ولقاحات فعالية ضد إيبولا بالقيمة الهائلة لهذه الأدوات، والقوة الهائلة للمواطنين والتعاون الدولي لتطويرها".







