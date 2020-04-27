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أخبار البلد

الصحفيين تقرر مساعدة ودعم أسرة الصحفي محمود رياض بعد وفاته بكورونا ومتابعة أبنائه في الحجر الصحي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:33 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت نقابة الصحفيين وفاة محمود رياض الصحفى بجريدة الخميس بعد اسبوعين من إصابته بفيروس الكورونا ونقله الى مستشفى العزل بالعجوزة.

 ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان وفاة رياض واعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لاسرته 

وطالب مجلس النقابة جميع  الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال وجميع اطياف الشعب المصرى اتخاذ الحيطة وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم .

وقال محمد شبانة  سكرتير عام نقابة الصحفيين إنه كان على تواصل مباشر ويومى مع  الراحل حتى تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة وتم سحب تليفونه ولكنه كان يطمئن عليه يوميا و انه كان يتحسن فى الاتصال الاخير بينهما ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الاخيرة .. 

وأضاف شبانة أن المجلس سيتخذ قرارا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الادارى بالنقابة لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية وكذلك لمتابعة أبنائه خاصة وان اثنين من أطفاله الثلاثة  لا يزالا محجوزين بمستشفى العزل بعد ان انتقل إليهما الفيروس .

وأنهى سكرتير عام النقابة أنه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش لصرفه كاملا لأسرته .
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