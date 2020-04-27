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رياضة

مدرب الأهلي السابق: كنت باخد 50 ألف جنيه فى السنة ..فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:03 م
محمد يوسف
محمد يوسف
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حسن العمدة
كشف محمد يوسف مدرب النادي الأهلي السابق ، عن قيمة عقده مع النادي الأهلي حين كان لاعبا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.


وقال محمد يوسف عبر قناة أون تايم، إن جيل الأهلى في التسعينيات خسر كثيرا بسبب حرمانه من اللعب في افريقيا، مشددا على أنه لو شارك جيلنا في بطولات إفريقيا كنا سنفوز بثلاث أو أربع بطولات وكنا سنستفيد أكثر باحتراف اللاعبين.

وأضاف  أن أغلى عقد لعب به في صفوف النادي الأهلي كان 50 ألف جنيه وبعدها ارتفع إلى 75 ألف جنيه ، وكنت العب مهاجما واتقدم بصفة مستمرة ، والمهاجمين الأكثر استفادة.

واختتم محمد يوسف ، تصريحاته أن سعر وليد صلاح الدين النهارده يمكن أن يصل إلى 50 مليون جنيه في الموسم، بينما كنت سأحصل على 35 مليون جنيه في الموسم.
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