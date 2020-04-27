مدرب الأهلي السابق: كنت باخد 50 ألف جنيه فى السنة ..فيديو

كشف محمد يوسف مدرب النادي الأهلي السابق ، عن قيمة عقده مع النادي الأهلي حين كان لاعبا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.









وقال محمد يوسف عبر قناة أون تايم، إن جيل الأهلى في التسعينيات خسر كثيرا بسبب حرمانه من اللعب في افريقيا، مشددا على أنه لو شارك جيلنا في بطولات إفريقيا كنا سنفوز بثلاث أو أربع بطولات وكنا سنستفيد أكثر باحتراف اللاعبين.





وأضاف أن أغلى عقد لعب به في صفوف النادي الأهلي كان 50 ألف جنيه وبعدها ارتفع إلى 75 ألف جنيه ، وكنت العب مهاجما واتقدم بصفة مستمرة ، والمهاجمين الأكثر استفادة.



