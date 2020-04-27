علي جمعة: يوشع بن نون فتى موسى كان نبيا ونزل بأرض مصر.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن صحف سيدنا إبراهيم وسائر الصحف التي نزلت على موسى وداوود وإدريس من الأنبياء كانت تتكلم عن العلاقة بين الإنسان وربه المتمثلة في الدعاء والذكر وبعض الحكم والحقائق التي تضبط سلوك الإنسان.





وأضاف، علي جمعة، في برنامج "مصر أرض الأنبياء" على فضائية "سي بي سي"، أن هذه الصحف نزلت من أجل العبادة المحضة من أجل إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى حقيقة التوحيد التي بنيت عليه الحياة





وأشار إلى أن يوشع بن نون فتى سيدنا موسى، كان نبيا ونزل إلى أرض مصر، كما نزل بمصر سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى وإسرائيل ويوسف وسيدنا محمد، وغيرهم من الأنبياء الذي نعرفهم وغيرهم مما لا نعرفهم نزلوا بأرض مصر.





وذكر أن مصر أرض مباركة بنزول الأنبياء عليها وخاصة أرض سيناء التي جمعت أكثر من نبي.



