خيانة عهد الحلقة 4 .. حلا شيحة تتعرض لحادث مروع









اكتشفت يسرا ، عن طريق الصدفة وجود هروين في مكتب شقيقها من الأب، كما تعرض ابنها للاستغلال من خلال الإنترنت وهدده شخص بنشر صور فاضحة له.









كما اكتشفت الفنانة هنادي مهنا، وجود خالد أنور "هشام" في منزل جومانا مراد، واستغلت الأمر حتى تجعله ينفذ اوامرها كي لا تفشي سره لوالدته يسرا.









من خلال الحلقة تبين أن حلا شيحة، اتفقت مع جومانا مراد، كي تساعد "خالد أنور" على الادمان، انتقاما من يسرا لأنهم إخوة من الأب فقط.









بينما تنتهي أحداث الحلقة بحادث مروع لحلا شيحة أثناء قيادتها سيارتها، ومن المتوقع ان تكشف لنا الحلقات القادمة المزيد من التفاصيل حول غموض حلا شيحة.