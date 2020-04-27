AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خيانة عهد الحلقة 4 .. حلا شيحة تتعرض لحادث مروع

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:49 م
حلا شيحة
حلا شيحة
Advertisements
آيه عاطف
شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة.


اكتشفت يسرا، عن طريق الصدفة وجود هروين في مكتب شقيقها من الأب، كما تعرض ابنها للاستغلال من خلال الإنترنت وهدده شخص بنشر صور فاضحة له.


كما اكتشفت الفنانة هنادي مهنا، وجود خالد أنور "هشام" في منزل جومانا مراد، واستغلت الأمر حتى تجعله ينفذ اوامرها كي لا تفشي سره لوالدته يسرا.


من خلال الحلقة تبين أن حلا شيحة، اتفقت مع جومانا مراد، كي تساعد "خالد أنور" على الادمان، انتقاما من يسرا لأنهم إخوة من الأب فقط.


بينما تنتهي أحداث الحلقة بحادث مروع لحلا شيحة أثناء قيادتها سيارتها، ومن المتوقع ان تكشف لنا الحلقات القادمة المزيد من التفاصيل حول غموض حلا شيحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنادي مهنى تروج لمسلسلها «خيانة عهد» مع يسرا

برفقة زوجها.. أحدث ظهور لعبير صبرى عبر إنستجرام

حلا شيحا من الحجر المنزلي: زن الولاد مش الأيام دي بس.. شاهد

مسلسل خيانة عهد الحلقة 1.. يسرا تقطع يديها

بعد مشاهد الرعب.. هل تكرر يسرا الأنس والجن في خيانة عهد؟

شاهد.. هنادى مهنى لـ عبير صبرى: مش فهماكى

ترشيحاتنا

بشرى سارة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

لقطة تسوي مليون جنيه.. أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر.. فيديو

بـ بنطلون جلد لامع .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عروس تتوفى بعد 3 أيام من الزفاف بسبب إصابتها بفيروس كورونا

بعد تجسيد دور والدتها.. فرق عمر صادم بين نادية الجندي وسميحة أيوب

أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور