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فن

بسبب البرنس.. محمد رمضان يتصدر ترند تويتر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:21 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #محمد_رمضان موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ بسبب أدائه لدوره في مسلسله الجديد "البرنس".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يشترك في الكثير من العلاقات الأسرية الاجتماعية التي تجمع بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متوليا مسئولية الجميع .

جاءت التعليقات من رواد تويتر، ما بين، "أفضل صنايعي في العالم.. مسلسل البرنس شيء عظيم ورهيب.. مسلسل البرنس هو أحسن مسلسل درامي ممكن تشوفه.. دائما محمد رمضان بيثبت نفسه و انه نمبر وان.. محمد رمضان و أحمد زاهر عاملين شغل ممتاز اوي في المسلسل".

ويعرض المسلسل علي قنوات دي إم سي و دي إم سي دراما و إن بي سي .

ويشارك في هذا المسلسل كل من الفنان محمد رمضان ، أحمد زاهر ،نور اللبنانية ،روجينا، إدوارد ،نجلاء فتحي،محمد مهران ،أحمد داش ،دنيا عبد العزيز،محمد علاء و ريم سامي و عبدالعزيز مخيون.و قام بإخراجه محمد سامي ، وتأليف محمد سامي .
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