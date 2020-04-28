AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: طلب مصر قرضا من صندوق النقد يستهدف تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:26 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
Advertisements
أحمد أيمن
أكد النائب محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قيام مصر بطلب حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي، يتماشى تماما مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بعد هجمة كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي.


وقال محمد سليم، في بيان له، إن الحزمة المالية الجديدة تأتي لتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، فى خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى طيلة الفترة الماضية.


وأضاف أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة، أمر مهم لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى.


وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة، حيث إن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.


وأوضح أن السياسات ساهمت أيضا في تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن طلب مصر قرضا جديدا من الصندوق لا يمثل مشكلة على الإطلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي.. لمواجهة أزمة «كورونا»

معيط : بعض إيراداتنا تأثرت نتيجة الإغلاق والظروف الاستثنائية التي نمر بها

مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة كورونا

الضرورات تبيح المحظورات.. أسباب دفعت الحكومة للاقتراض من صندوق النقض.. تعرف عليها

برلماني: وجود برنامج جديد مع صندوق النقد إشارة لقوة الاقتصاد المصري

الضرورات تبيح المحظورات.. نواب يعلقون على طلب الحكومة حزمة مالية من صندوق النقد.. ويؤكدون: قوة الاقتصاد تصب في صالح مصر

ترشيحاتنا

7 نصائح للتغلب على العطش في نهار رمضان

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقاضي رامز جلال.. بنود عودة الدوري في مايو

بسبب البرنس.. محمد رمضان يتصدر ترند تويتر

تراجع جديد في الخام الأمريكي بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة

كيا تطلق سيارة هجينة وأخرى كهربائية خلال 2021.. صور

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور