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أخبار العالم

وزير الوحدة: تقارير الإعلام الشمالي تشير إلى أن الزعيم "كيم" يدير شؤون الدولة على نحو طبيعي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أفاد وزير الوحدة الكوري الجنوبي "كيم يون -تشول" اليوم الثلاثاء بأن الإعلام الكوري الشمالي مستمر في بث تقارير عن ممارسة الزعيم الشمالي كيم جون أون لأعماله، في إشارة إلى أنه يدير شؤون الدولة كالمعتاد، وذلك وسط تكهنات مثارة حول الوضع الصحي للزعيم.
وظل كيم جونغ أون بعيدا عن أعين العامة لمدة أسبوعين منذ أن شوهد للمرة الأخيرة أثناء مشاركته في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 أبريل الجاري، ولكن الإعلام الشمالي يصدر تقارير تتناول أعمال الزعيم اليومية الروتينية، وفقا للوزير.
وأضاف كيم - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن "منابر الإعلام الشمالي تصدر تقارير متعلقة بأعمال "كيم" منذ اشتراكه في اجتماع المكتب السياسي، ما يشير إلى أنه يدير شؤون الدولة على نحو طبيعي"، وفقا لما ذكره الوزير أمام نواب البرلمان.
ويبث الإعلام الشمالي الرسمي تقارير حول جدول أعمال كيم بما يشمل إرساله رسائل دبلوماسية وهدايا للمواطنين المكرمين، ولكن لم تقدم معلومات عن مكانه أو ظروفه الصحية.
وكانت وكالة الأنباء المركزية الشمالية الرسمية قد أعلنت أمس الاثنين أن "كيم" أرسل برقية تهنئة لرئيس جنوب أفريقيا في آخر تقرير عن إدارة الزعيم لشؤون الدولة.
وتثار التكهنات حول الوضع الصحي لكيم الذي تخلى عن زيارته السنوية لقصر الشمس يوم 15 أبريل الجاري بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل ومؤسس الدولة الشيوعية كيم إيل -سونج.
ومنذ ذلك الحين تتناول تقارير إعلامية غير مؤكدة الوضع الصحي لـ"كيم" مشيرة إلى أنه قد يكون في "غاية الخطورة" بعد خضوعه لعملية جراحية، بيد أن مسؤولي كوريا الجنوبية نفوا هذه الادعاءات بشكل متكرر، موضحين أنه لا علامات غير طبيعية في الشمال.
ويرى البعض أن كيم على ما يبدو مقيم في قرية "وونسان" الواقعة على الساحل الشرقي. وقد ذكر موقع "نورث 38" الأمريكي للمراقبة أن الأقمار الصناعية التجارية رصدت قطارا يعود على الأغلب لكيم منتظرا بالمنطقة منذ يوم 21 أبريل على الأقل.

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