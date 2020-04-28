أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 28-4-2020

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الثلاثاء 28-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب

"عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 175.79 درهم إماراتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم،

وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية

الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب

في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية

المتحدة مقابل الدرهم

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل

الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام

عيار 24 (200.89 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54.69 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.15 درهم إماراتي ) أي ما

يعادل (50.14 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (175.79 درهم إماراتي ) أي ما

يعادل (47.86دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (150.67 درهم إماراتي ) أي ما

يعادل (41.02 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (117.19درهم إماراتي ) أي ما

يعادل (31.91 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.45 درهم إماراتي ) أي ما

يعادل (27.35 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,248 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,701 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,406 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (382.87 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (200,894 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54,695 دولار أمريكي)