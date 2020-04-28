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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:28 ص
اجتماع وزير الاسكان
اجتماع وزير الاسكان لمتابعة مشروع تنمية الساحل الشمالي الغرب
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آمنة عبدالعظيم

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى.


 وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.

 

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تعمل حاليًا، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالي الغربى.


وأضاف  أن الوزارة  منتعمل علي تعظيم الموارد، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.


 وكذلك التنسيق فيما بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة لتنمية الساحل الشمالي، وتسريع عملية التنمية والاستثمار.


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