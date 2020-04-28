فوائد البلح واللبن على الإفطار.. شاهد أستاذة تغذية علاجية توضح

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومى، إن الأم المرضعة لطفلها يكون الصوم صعبا عليها، مشيرة إلى أنه مجهود كبير بالنسبة لها، حيث إن الطفل يأخذ من احتياجاته الكثير، بينما من تجهد هى الأم.
وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يتم شرب البلح واللبن فقط أثناء موعد الإفطار للصائم وتجنب المياه لأنها تصد عملية الهضم، موضحة أن البلح يحتوى على بوتاسيوم وأحماض أمينية.
وأوضحت أنه يتم وضع ثلاثة من ثمار البلح على كوب من اللبن بدون أى إضافات أثناء ساعة الإفطار، حيث سيساعد على سرعة الهضم للجسم.
وتابعت أنه يجب تقسيم الطعام على فترات أثناء الإفطار وعدم تناوله كله فى توقيت واحد حتى لا يضر الجسم، لافتة إلى ضرورة تجنب الأطعمة المقلية أثناء فترة السحور والسكريات، حيث إن هناك بدائل لتلك الأطعمة وتناولها بطريقة صحية.
ونصحت بتقليل نسب السكريات فى الأطعمة ووضع كمية من اللبن للأطعمة الحالية، مشيرة إلى أنه يجب على الأشخاص اللجوء للبروتينات من فترة الإفطار وحتى السحور، حيث تعطى إحساسا بالشبع دائما.
وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يتم شرب البلح واللبن فقط أثناء موعد الإفطار للصائم وتجنب المياه لأنها تصد عملية الهضم، موضحة أن البلح يحتوى على بوتاسيوم وأحماض أمينية.
وأوضحت أنه يتم وضع ثلاثة من ثمار البلح على كوب من اللبن بدون أى إضافات أثناء ساعة الإفطار، حيث سيساعد على سرعة الهضم للجسم.
وتابعت أنه يجب تقسيم الطعام على فترات أثناء الإفطار وعدم تناوله كله فى توقيت واحد حتى لا يضر الجسم، لافتة إلى ضرورة تجنب الأطعمة المقلية أثناء فترة السحور والسكريات، حيث إن هناك بدائل لتلك الأطعمة وتناولها بطريقة صحية.
ونصحت بتقليل نسب السكريات فى الأطعمة ووضع كمية من اللبن للأطعمة الحالية، مشيرة إلى أنه يجب على الأشخاص اللجوء للبروتينات من فترة الإفطار وحتى السحور، حيث تعطى إحساسا بالشبع دائما.