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أخبار العالم

الصحة الكويتية: شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:42 ص
الكويت تسجل 164 حالة
الكويت تسجل 164 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1176 حالة.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

أعلنت الكويت، امس الاثنين، تسجيل 213 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الفيروس انه تم تسجيل إصابة 213 حالة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 3288 حالة.

والمجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 64 حالة، منها 34 حالة مستقرة، و 30 حالة حرجة، فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 2254 حالة.
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