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برلمان

حزب الحرية يوزع 1000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بحلوان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:18 م
حزب الحرية
حزب الحرية
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ماجدة بدوى
قامت أمانة حلوان ثانى بحزب الحرية المصري بتجهيز ١٠٠٠ شنطة من السلع الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، تحت إشراف اللواء أحمد العزازي الأمين العام بالقاهرة وجلال الزغاط الأمين العام المساعد بالقاهرة وحنان الصعيدي الأمين المساعد ومشرف قطاع الجنوب والمهندس مصطفى العمدة أمين تنظيم القاهرة.

وتم توزيع شنط السلع الرمضانية على الأهالي من الأسر الأكثر الاحتياجات بمنطقة حلوان ومنها كفر العلو وعزبة الوالدة وعرب الوالدة وعرب كفر العلو وعرب البراوي وعرب غنيم  عن طريق المهندس محمد إسماعيل سلوم امين حزب الحريه المصري بقسم حلوان ثاني وكريمة محمد  أمينة المرأة وعدد من أعضاء أمانة  شباب الحزب وطلال عبد اللاه ومصطفى ابو السعود رئيس مجلس ادارة جمعية شهداء حلوان.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى الشكر لأمانة الحزب بالعاصمة على الجهود والمبادرات المهمة التى تنفذها على مستوى جميع الأحياء والمناطق على مستوى محافظة القاهرة معلنا دعم الأمانة المركزية واللجان النوعية بالحزب لأمانة العاصمة خاصة فيما يتعلق بجهودها فى مساندة الأسر الأكثر احتياجا والعمالة المؤقتة التى تضررت من فيروس كورونا وايضا تجهيز الآلاف من الشنط الرمضانية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.
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