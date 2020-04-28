انطلاق امتحانات أولى ثانوي غدا و2 ثانوي الخميس إلكترونيا من المنازل.. إتاحة حل الأسئلة من أي تابلت أو كمبيوتر أو موبايل.. وعقوبات مشددة على الغش الجماعي.. ونصائح للتعامل مع منصة الامتحان

كل امتحان له الكود الخاص به ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان

كل امتحان له الكود الخاص به ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان

كل امتحان له الكود الخاص به ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان

تنطلق غدا، الأربعاء، امتحانات الصف الأول الثانوي التي تعد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث يؤدي الطلاب هذه الامتحانات إلكترونيا من المنازل، كما تنطلق بعد غد، الخميس، امتحانات الصف الثاني الثانوي أيضا بشكل إلكتروني من المنازل، وجميع هذه الامتحانات من المقرر أن تكون بنظام الكتاب المفتوح "اوبن بوك".

وتنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.





المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا