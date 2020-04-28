انطلاق امتحانات أولى ثانوي غدا و2 ثانوي الخميس إلكترونيا من المنازل.. إتاحة حل الأسئلة من أي تابلت أو كمبيوتر أو موبايل.. وعقوبات مشددة على الغش الجماعي.. ونصائح للتعامل مع منصة الامتحان

- يمكن لطلاب كل محافظة الدخول على منصة الامتحان أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة لمحافظته ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء
الدخول عليه
- كل امتحان له الكود الخاص به ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان
تنطلق غدا، الأربعاء، امتحانات الصف الأول الثانوي التي تعد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث يؤدي الطلاب هذه الامتحانات إلكترونيا من المنازل، كما تنطلق بعد غد، الخميس، امتحانات الصف الثاني الثانوي أيضا بشكل إلكتروني من المنازل، وجميع هذه الامتحانات من المقرر أن تكون بنظام الكتاب المفتوح "اوبن بوك".
وأعلنت وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين
الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠) والفترات الزمنية المحددة لأداء
الاختبار في كل محافظة.
وتنقسم المحافظات إلى مجموعتين،
على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢
ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا.
وأوضحت
وزارة التربية والتعليم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي
جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن
للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.
ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي:
المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء
المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أداء الامتحانات الإلكترونية المقرر انطلاقها يوم 29 أبريل 2020 لطلاب أولى ثانوي، و30 أبريل بالنسبة لـ طلاب الصف الثاني الثانوي، من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
من جانبه، وجه الدكتور طارق شوقي، وزيرة التربية والتعليم
والفني، رسالة جديدة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، المقرر انطلاق
امتحاناتهم 29 أبريل بالنسبة لاولى ثانوي و 30 ابريل بالنسبة للصف الثاني
الثانوي.
وقال وزير التربية والتعليم: "إن الفترات
الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة، هي الفترة المتاح
أثنائها الدخول على الامتحان من كل محافظة، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء
الدخول عليه".
وأضاف: "أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا، ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات!".
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد"، أسئلة وإجابات قدمتها وزارة التربية والتعليم
لتشرح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "كيف تتعامل مع منصة الامتحان بنجاح؟".
كيف يمكن للطالب الدخول على منصة الامتحان؟
يمكن استخدام التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت سواء عبر الواي فاي أو شريحة أي شركة محمول.
- وعلى الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:
ما الذي يضمن سهولة التعامل على منصة الامتحان؟
أهم شيء أن يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.
هل هناك إمكانية لتغيير لغة التعامل على منصة الامتحان؟
بكل تأكيد فبمجرد الدخول على منصة الامتحان سيتمكن الطالب من تغيير اللغة المرغوب فيها من قائمة أعلى الشاشة.
وهل تغيير اللغة سيؤثر على لغة الامتحان نفسه؟
لا،
فتغيير اللغة هو أمر خاص بلغة الخطوات الخاصة بالوصول إلى الامتحان فقط،
أما الامتحان نفسه فسوف يظهر للطالب بلغته الأساسية، فلو الطالب يمتحن
الطالب الرياضيات باللغة الفرنسية فستظهر للطالب بالفرنسية وسيجيب عنها
الطالب بالفرنسية أيضًا.
كيف يمكن للطالب أن يصل لصفحة امتحان المادة المقررة؟
بعد
الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو
رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد
من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.
هل يمكن للطالب أن يستخدم نفس الكود في كل الامتحانات؟
لا، فكل امتحان له الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.
ماذا لو حدث أي عطل أو عائق في تحميل صفحة الامتحان؟
على الطالب إعادة كل الخطوات السابقة.
هل يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت؟
لا، لابد للطالب أن يبدأ الامتحان في الوقت المحدد له.
كيف سيعرف الطالب الوقت المتبقي له من زمن الامتحان أثناء الحل؟
سيظهر للطالب عداد للوقت أعلى الشاشة، ويتحول هذا العداد إلى اللون الأحمر عندما يكون يتبقى 5 دقائق على نهاية الامتحان.
هل يمكن للطالب تغيير شكل شاشة عرض الامتحان؟
نعم،
يمكن للطالب عرض الامتحان بشكل طولي أو عرضي، عبر شريط الأدوات، كما يمكن
عرض مدى تقدم الطالب في الأسئلة أو تغيير الخلفية والألوان أو تغيير حجم
الخط، إضافةً إلى إمكانية عمل علامة على أسئلة معينة يريد الطالب العودة
إليها، ولكن في حالة عرض الامتحان بالطول لن يظهر شريط الأدوات أمام الطالب إلا بعد الضغط على القائمة.
ما نوع الأسئلة التي ستأتي في الامتحان؟
نوعان، أولهما أسئلة الاختيار من متعدد، وثانيهما الأسئلة المقالية ويمكن للطالب استخدام قلم التابلت في الإجابة عنها.
كيف يمكن للطالب مراجعة إجابته؟
يمكن
الضغط على شريط الأدوات والذي يمكن للطالب من الرجوع للسؤال الذي يريده،
كما يمكن للطالب الضغط على زر المراجعة لعرض أرقام الأسئلة التي أجاب
الطالب عنها، والأسئلة التي قام بعمل علامة عليها للعودة إليها، والأسئلة
التي لم يتم الإجابة عنها.
كيف يمكن للطالب أن ينهي الامتحان؟
بعد الانتهاء من الامتحان ومراجعته، يمكن للطالب أن يضغط على زر إنهاء.
وهل يمكن للطالب بعد الضغط على زر إنهاء أن يعود لصفحة الامتحان من جديد لتعديل أي شيء؟
نعم
يمكن للطالب أن يفعل ذلك، فبعد الضغط على زر إنهاء ستظهر للطالب رسالة
تسأله إذا كان بالفعل يريد إنهاء الامتحان أم لا، وهنا لو الطالب شك في أي
إجابة يمكنه أن يضغط لا ليعود للامتحان من جديد، أما لو تم اختيار نعم فلن
يتمكن الطالب من العودة للامتحان من جديد.
ماذا سيحدث لو انتهى زمن الامتحان أثناء قيام الطالب بالإجابة عن الأسئلة؟
سيجد الطالب أن صفحة الامتحان تم غلقها، وسيتم حفظ الأسئلة التي أجابها الطالب قبل انتهاء الوقت بشكل تلقائي.
ماذا يحدث في حالة حدوث أي عطل فني أثناء سير الامتحان دون أن ينتهي زمن الإجابة؟
الإجابات سيكون قد تم تسجيلها على المنصة، ويمكن أن يدخل الطالب من جديد ويستكمل باقي الامتحان.
وكانت قد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي
والصف الثاني الثانوي.
ويمكن لمن يهمه الأمر اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن أكواد الاختبارات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي:
- اضغط على الرابط التالي https://thaneduone.emis.gov.eg/
- حدد الصف الدراسي
- إدخال كود imei (وهو كود يجده الطالب مسجلا في أيقونة ضبط الجهاز اللوحي على التابلت)
- أدخل كود الطالب (والذي يمكن الحصول عليه من الرابط التالي https://studea.emis.gov.eg
- اضغط تسجيل دخول
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