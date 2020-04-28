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للارتقاء بمنظومة النظافة.. وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يبحثان طرق التخلص الآمن من النفايات بالمحافظات.. والعصار: مستعدون لتسخير جميع إمكانياتنا لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:00 م
العصار ووزيرة البيئة
العصار ووزيرة البيئة
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كريم الخطيب
  • وزيرا الإنتاج الحربى والبيئة يبحثان الموقف التنفيذي لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة
  • وضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة بالمحافظات
  • العصار يستعرض جهود وزارة الإنتاج الحربى لرفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، آخر المستجدات للموقف التنفيذي لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة واتخاذ الإجراءات الوقائية للعاملين عليها، وذلك خلال اجتماعهم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وشهد الاجتماع بحث وضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة، خاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid – 19)، وكذا ورفع كفاءة المنظومة بصورة عاملة.

وخلال اللقاء، استعرض "العصار" جهود وزارة الإنتاج الحربى لتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بعدد من المحافظات بما يساعد في تحسين مستوى النظافة لما يخدم مصلحة المواطن.

وأكد "العصار" أن الوزارة على استعداد تام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات "ماز"، وكذلك تلبية جميع متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية، وكذا تطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تتابع، التخلص الآمن من المخلفات وإنشاء ورفع كفاءة مصانع لتدوير المخلفات المدرجة بالخطة.

وأكدت الوزيرة أنه منعًا لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات، يتم التنبيه عليهم باتباع الإجراءات الوقائية بشكل صارم، خاصة العاملين فى مجال منظومة جمع ونقل المخلفات، مما يتطلب توفير المعدات الوقائية من مطهرات وكمامات وأدوات تعقيم خاصة، ما يجعل التعاون بين الوزارتين ضروري لتوفير جميع المعدات الوقائية للعاملين وللمنظومة ككل بما يضمن السلامة والصحة المهنية للعاملين وأسرهم.

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