بشرة خير.. إعادة فتح المساجد منتصف مايو.. نائب يكشف تفاصيل القرار





وقال المصدر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إنه تواصل مع مسؤولين بارزين بوزارة الأوقاف، وكشفوا له أن هناك اتجاها كبيرا داخل الوزارة، يذهب إلى فتح وقال المصدر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إنه تواصل مع مسؤولين بارزين بوزارة الأوقاف، وكشفوا له أن هناك اتجاها كبيرا داخل الوزارة، يذهب إلى فتح المساجد في النصف الثاني من شهر مايو.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة الأوقاف ليست ضد عودة فتح المساجد، لكنها تربط في الوقت نفسه بينه وبين الصالح العام، وإرساء قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".





وتابع قائلًا: "قرار عودة فتح وتابع قائلًا: "قرار عودة فتح المساجد سوف يكون بالتوافق والإجماع على عدم تضرر صحة المواطنين من إعادة فتحها والجمع ما بين رغبة المواطنين وسلامتهم في الوقت ذاته".





وأعرب المصدر عن أمله في زوال البلاء عن مصر وإعادة فتح المساجد في التوقيت المشار إليه، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك إجراءات داخل وأعرب المصدر عن أمله في زوال البلاء عن مصر وإعادة فتح المساجد في التوقيت المشار إليه، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك إجراءات داخل المساجد عند فتحها.





وكانت قد تداولت أنباء بشأن عودة فتح المساجد بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو وهو ما نفاه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

