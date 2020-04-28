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محافظات

افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:15 م
افتتاح ميدان الكتاب
افتتاح ميدان الكتاب
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جمالات الدمنهورى
افتتح اللواء هشام امنة - محافظ البحيرة ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور بجوار دار أوبرا دمنهور وميدان الأوبرا والمقام على مساحة 200 م بتكلفة 200 ألف جنيه مشاركة مجتمعية.

وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والشوارع والاهتمام بمنظومة الثقافة وأهمية الحفاظ على التراث الحضارى والثقافى والمظهر الحمالة.

وميدان الكتاب عبارة عن نموذج لكتاب مفتوح  ترسيخًا لأهمية القراءة والاطلاع والعلم والمعرفة  وتأكيدًا على دور مركز الابداع ودار الأوبرا ومكتبة دمنهور وقصر الثقافة كمنارات ثقافية على أرض البحيرة  فى إثراء الحركة الثقافية والفكرية على أرض المحافظة .

وتفقد المحافظ الاعمال الختامية لتطوير ميدان الشهداء بمنطقة ( افلاقة) على مساحة 600 م2 بتكلفة مليون جنية  مشاركة مجتمعية والذى سيضم  نافورة داخلية  وفق أحدث التقنيات والنظم الحديثة والتي ستبرز المظهر الجمالي للميدان والمنطقة ككل ومن المقرر الانتهاء من الاعمال وافتتاحة خلال اسبوع .

 أشاد اللواء آمنة بدور رجال الأعمال والمشاركة المجتمعية فى المساهمة فى الجهود التنموية وأعمال التطوير التى تشهدها المحافظة مؤكدا على وضع خطة وبرنامج زمنى لتطوير معظم الشوارع والميادين ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المظهر الحضارى والجمالى وتاريخ كل مدينة والطابع الذى يميزها .

افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
افتتاح ميدان الكتاب أمام مركز الإبداع بدمنهور في البحيرة .. صور
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