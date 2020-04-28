مذكرة رسمية .. نقابة البيطريين تطالب مجلس النواب بضم أعضائها العاملين بالزراعة لكادر المهن الطبية

خاطب الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب لضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة، ضمن الفئات المستحقة لكادر المهن الطبية، الصار بالقانون رقم 14 لسنة 2014.





وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بوزارة الزراعة من غير المخاطبين لقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع تعديل قانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلية والجامعات، وتم الموافقة المبدئية على مشروعى القانونين فى لجنة الزراعة والرى.





وقال وكيل النقابة، فى خطابه: إنه فى إطار تعديل قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بكادر المهن الطبية، للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، والتى من المفترض أنها سوف تزيد بنسبة 75%، ورفع سن الإحالة إلى المعاش إلى 65 عام، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر التى يواجهونها أثناء العمل.





وفى إطار دولة العدل والمساواة التى تم تأسيس رواسخها على أيدى الرئيس ، عبد الفتاح السيسى، فإننا نضع بين أيدىكم هذه المذكرة التوضيحية لدور الطبيب البيطرى فى المجتمع، آملين أن يتم توضيح الصورة الكاملة لهذا الدور الجليل.





1- الطبيب البيطرى هو ركن أساسى من أركان اتحاد المهن الطبية، الذى يتكون من أربع أركان هم" الطبيب البشرى، طبيب الأسنان، الصيدلى، الطبيب البيطرى"، وذلك طبقا لقانون رقم 13 لسنة 1983 بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

2- يمارس جميع الأطباء البيطريين مهنة الطب البيطرى بموجب تصريح مزاولة المهنة الصادر من وزارة الصحة، طبقا للقانون رقم 1954.

3- الطبيب البيطرى هو المسئول الأول دون غيره عن الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيوانى، وذلك بناءا على دراسته الجامعية، وبدوره فهو المسئول اآن عن تقديم الغذاء الحيوانى للمستشفيات والمدن الجامعية.

4- الطبيب البيطرى هو المسئول عن الكشف والرقابة للغذاء الحيوانى بجميع المنافذ الحدودية بكافة أنحاء الجمهورية.

5- الطبيب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وهو همزة الوصل الأولى والوحيدة بين عالم الحيوان والمجتمع البشرى.

6- لا يخفى على معاليكم دور مديريات الطب البيطرى فى تطهير وتعقيم الأماكن فى ظل جائحة كورونا، ومواجهة المرض بكل شجاعة.