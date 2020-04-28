بعد إلغاء الدوري.. الجمعية الوطنية الفرنسية تصادق على خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي

أفادت وكالة "فرانس برس"، أن الجمعية الوطنية في فرنسا "المجلس التشريعي" صادقت على خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي بغالبية 368 صوتا مقابل 100.





وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعلن اليوم الثلاثاء، فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو المقبل.





ورفض فيليب استئناف نشاط الكرة في البلاد حتى سبتمبر المقبل، وإلغاء الدوري الفرنسي لموسم 2019 - 2020.





وقرر إعادة فتح المتاجر في 11 مايو باستثناء المقاهي والمطاعم، فضلا عن فرض وضع الكمامة إلزاميا في وسائل النقل.





وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 367 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وبذلك بلغت حالات الوفاة في فرنسا جراء فيروس كورونا 23660.





وسجلت فرنسا، 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة لـ 129859 حالة.