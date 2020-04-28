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رياضة

كيف أصبح آخر جيل توج بالدوري الإنجليزي في ليفربول منذ 30 عاما؟

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يبحث فريق ليفربول الإنجليزى عن طريقة من أجل التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بعد حصده اللقب الـ18 فى تاريخه منذ 30 عاما بالتحديد في عام 1990.

وجاء حسم الريدز لآخر لقب للبريميرليج منذ أكثر من ربع قرن، بعدما نجح نجوم ليفربول وقتها فى الفوز على فريق كوينز بارك رينجرز بهدفين مقابل هدف، فى الوقت الذى تعادل فيه منافسه آستون فيلا صاحب المركز الثانى مع نوريتش بثلاثة أهداف لكل منهما.

ونشر موقع "جول" العالمي في نسخته العربية تقريرا يستعرض فيه لاعبي ليفربول بعد 30 عام من حصد لقب الدوري الإنجليزي نستعرضه فيما يلي.

- روني ويلان
أصبح مدربًا لنادي ساوثيند يونايتد بعد 15 عامًا مع ليفربول، ولكن تم فصله بعد هبوطه من الدرجة الأولى في نهاية موسم 1997، يعمل الآن كناقد للتلفزيون الأيرلندي.

- بيتر بيردسلي
انضم إلى إيفرتون في 1991، قبل أن يتألق مع نادي مسقط رأسه نيوكاسل يونايتد. اعتزال في عام 1999، عاد إلى نيوكاسل حيث يشغل الآن منصب مدير تطوير كرة القدم.

- إيان راش 
انتقل إلى ليدز يونايتد، و عاد إلى ليفربول كمدرب للمهاجمين في عام 2003، الآن يعمل كسفير لنادي ليفربول.

- راي هوتون 
صاحب هدف الفوز التاريخي لأيرلندا أمام إيطاليا في كأس العالم 1994، انضم إلى أستون فيلا في 1992، يعمل الآن هو معلق ومحلل لشبكة RTÉ الإيرلندية الرياضية.

جان مولبي
يعمل كمعلق على التلفزيون الدنماركي، وكناقد في ملخصات الأسبوع على راديو بي بي سي 5 لايف، وكاتب أراء في ليفربول إيكو.

- باري فينيسون
عمل كناقد في سكاي سبورتس وأي تي في، وانتقل إلى جنوب كاليفورنيا مع عائلته وتولى تدريب نادي أورانج بلوز الأمريكي.
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