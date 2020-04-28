حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى ريال مديد او إنتر ميلان





وكانت بعض التقارير الصحفية الإيطالية قد أشارت إلى قرب رحيل صلاح عن ليفربول، والاتجاه لنادي إنتر الذي يرغب في الحصول عليه في الميركاتو الصيفي القادم، بالإضافة لوجود اهتمام من نادي ريال مدريد الإسباني.





وأشارت مصادر مقربة من محمد صلاح، أن الفرعون المصري لا يريد الرحيل عن ليفربول الموسم المقبل، و لا يفكر في هذا الأمر من الأساس، مفضلًا البقاء في صفوف الريدز، كما أنه لم يتلق أي عروض للرحيل عن الريدز في الفترة الماضية.





يذكر أن صلاح قاد فريقه ليفربول العام الماضي، للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 14 عامًا عن منصات التتويج الأوروبية.

أكدت تقارير صحفية ، اليوم الثلاثاء، أن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية هذا الموسم.