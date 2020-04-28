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معندناش حاجة نخبيها.. أحمد موسى: اجتماع الرئيس السيسي بمديري مستشفيات العزل قمة الشفافية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اجتماع الرئيس السيسي يشير إلى الشفافية الكبيرة التي تتمع بها مصر في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا بمديري مستشفيات العزل على الهواء.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد دولة في العالم تفعل مثل القيادة المصرية، ولم يفتح قيادي في أي دولة في العالم خطا مباشرا مع مديري مستشفيات العزل ويقول الأرقام بكل شفافية.

وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، "هى دي البلد اللي معندهاش حاجة تخبيها، وكان ممكن يتم الاجتماع في مقر الرئاسة وبعده يخرج بيان وخلاص، لكن الاهم أن يتابع الجميع الحوار الذي تم مع الرئيس على الهواء".

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع عدد من مديري مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي اجتمع مع مديري مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور.

وشهد الاجتماع حضور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وتابع السيسي خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة "كوفيد-19"، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.
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