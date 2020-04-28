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تامر أمين: عدد المصابين بـ كورونا يرتفع وأتوقع أن نصل لـ 300 غدا.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:00 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن الأرقام الخاصة بمصابي كورونا اليوم تخض ومرتفعة، موضحًا أن العدد إصابات اليوم 260، و هناك 22 حالة وفاة.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن اليوم نسجل أعلى رقمين بالإصابات والوفيات، وذلك نطالب بتوخى الحظر.

وأشار تامر أمين، إلى أن عدد الحالات ترتفع ولكن هناك نسبة شفاء عالية، موضحًا أن عدد الحالات بالكامل وصلت لـ 5042، وهناك  1300 حالة شفيت.

وأوضح تامر أمين، أن الأعداد فى زيادة ومن الممكن أن تصل غدًا لـ 300 حالة، وطالب من المواطنين بعد الخوف ولكن علينا الحظر.

ولفت تامر أمين، إلى أن الخوف و الرعب و الهلع يتسبب فى اضطراب فى جهاز المناعة ويتسبب فى مشكلات والمواطن يكون عرضة للإصابة بـ كورونا.

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