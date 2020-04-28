الوضع تحت السيطرة.. أحمد موسى يحذر من سرعة انتشار كورونا في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، ان مصر تشهد الآن فترة صعود الإصابات بفيروس كورونا؛ موضحا أن كل بلاد العالم مرت بالمرحلة التي تمر به مصر الان.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: " الاصابات في مصر النهاردة 260 أصابة وتجازنا الـ 5000 مصاب بفيروس كورونا"، منوها بان الأمر يعتمد على الالتزام بالاجراءات الاجترازية هو الذي سوف يحد من الانتشار.





وحذر موسى، من الانتشار السريع للفيروس من ناحية الإصابات؛ مشيرا الي أن الوضع تحت السيطرة وفي أمكاننا التعامل معه.





ولفت موسى، إلى أن الرئيس السيسي دائم متابعة الاستعدادات التي تقوم بها اجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار الى أن الكلام الكثير لا يفيد، وتعاملنا مع الفيروس في الأيام الأخيرة باستهتار والأمر عاد كما كان بدون الالتزام بالاجراءت الاحترازية