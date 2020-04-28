AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الوضع تحت السيطرة.. أحمد موسى يحذر من سرعة انتشار كورونا في مصر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:39 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى،  ان مصر تشهد الآن فترة صعود الإصابات بفيروس كورونا؛ موضحا أن كل بلاد العالم مرت بالمرحلة التي تمر به مصر الان.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: " الاصابات في مصر النهاردة 260 أصابة وتجازنا الـ 5000 مصاب بفيروس كورونا"، منوها بان الأمر يعتمد على الالتزام بالاجراءات الاجترازية هو الذي سوف يحد من الانتشار.

وحذر موسى، من الانتشار السريع للفيروس من ناحية الإصابات؛ مشيرا الي أن الوضع تحت السيطرة وفي أمكاننا التعامل معه.

ولفت موسى، إلى أن الرئيس السيسي دائم متابعة الاستعدادات التي تقوم بها اجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الى أن الكلام الكثير لا يفيد، وتعاملنا مع الفيروس في الأيام الأخيرة باستهتار والأمر عاد كما كان بدون الالتزام بالاجراءت الاحترازية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: قطر تخفي ظهور حالات مصابة بـ كورونا لهذا السبب.. فيديو

أحمد موسى لـ المصريين: اطمأنوا الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

ماتفتيش في اللي ملكش فيه.. رسالة من أحمد موسى حول إجراءات الوقاية من كورونا.. فيديو

بالتفصيل.. أحمد موسى يحذر من خطورة السيناريو الثالث فى مواجهة كورونا.. فيديو

توك شو.. تعرف على خسائر الدولة بسبب كورونا.. أحمد موسى يعلن الطوارئ لمواجهة الفيروس

بسبب كورونا.. أحمد موسى: الأيام اللي جاية صعبة لازم نخلي بالنا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إلغائه في فرنسا.. قرار عاجل من الحكومة الإسبانية بخصوص الدوري

شاهد.. رامز جلال يعتذر لجمهور الخليج

دار الإفتاء توضح حكم إفطار العروسين حديثي الزواج في رمضان

البنك الأهلي يصدر شهادات استثمارية جديدة بعائد سنوي 14% بدءا من الغد

وقوعه في المقلب.. حسن عسيري يلعن رامز جلال.. فيديو

اليابان تزف بشرى للعالم بـ دواء لعلاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قميص منقط ضيق.. شاهد.. ابنة شريف منير بإطلالة جريئة

بعد ظهورها فى حلقة رامز .. أروى فى مرمى نيران النقد بسبب البنطلون.. شاهد

بـ لبس صعيدى.. أحمد خالد صالح برفقة خطيبته هنادى مهنا.. والجمهور: خايفين تتحسدوا