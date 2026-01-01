مقـ.تل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في انفجار سويسرا

كشفت تقارير إعلامية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين نتيجة الانفجار الذي وقع بمنتجع تزلج في سويسرا.

ووقع انفجار في حانة في منتجع كرانس مونتانا في جبال الألب السويسرية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، على ما أعلنت الشرطة باكرا صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا غايتان لاتون: "وقع انفجار مجهول المصدر"، مضيفا: "هناك عدة جرحى وعدة قتلى".

ووقع الانفجار قرابة الساعة 1,30 (00,30 ت غ) في حانة "لو كونستيلاسيون" التي يرتادها السياح بأعداد كبيرة، أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة.

وأبانت مشاهد نشرتها وسائل الإعلام السويسرية اشتعال النيران في مبنى وبجانبه فرق الإغاثة، وقال المتحدث إن "التدخل ما زال جارياً".

وذكرت ⁠الشرطة في بيان لها ‌أنه جرى إغلاق المنطقة بالكامل، بجانب فرض حظر جوي فوق المنتجع.

وفي وقت سابق، صرح قائد الجيش السويسري توماس زوسلي بأن بلاده غير قادرة على حماية نفسها من هجوم واسع النطاق، معتبرا أن هناك "مخاطر" تمثلها روسيا، على حد قوله، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقال زوسلي، في حديث لصحيفة NZZ السويسرية، إن سويسرا مستعدة لصد هجمات من "جهات غير مرتبطة بالدولة" على البنية التحتية الحيوية والهدمات السيبرانية.

وأضاف: "وما نعجز عنه هو حماية أنفسنا من التهديدات عن بعد أو هجوم واسع النطاق على بلادنا".

وتابع: “هذا عبء أن نعرف أنه في حال وقوع أي طارئ سيكون الثلث فقط من جنودنا مجهزين بالكامل”.



