قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ.تل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في انفجار سويسرا

منتجع للتزلج - أرشيفي
منتجع للتزلج - أرشيفي
محمود نوفل

كشفت تقارير إعلامية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين نتيجة الانفجار الذي وقع بمنتجع تزلج في سويسرا.

ووقع انفجار في حانة في منتجع كرانس مونتانا في جبال الألب السويسرية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، على ما أعلنت الشرطة باكرا صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا غايتان لاتون: "وقع انفجار مجهول المصدر"، مضيفا: "هناك عدة جرحى وعدة قتلى".

ووقع الانفجار قرابة الساعة 1,30 (00,30 ت غ) في حانة "لو كونستيلاسيون" التي يرتادها السياح بأعداد كبيرة، أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة.

وأبانت مشاهد نشرتها وسائل الإعلام السويسرية اشتعال النيران في مبنى وبجانبه فرق الإغاثة، وقال المتحدث إن "التدخل ما زال جارياً".

وذكرت ⁠الشرطة في بيان لها ‌أنه جرى إغلاق المنطقة بالكامل، بجانب فرض حظر جوي فوق المنتجع.

وفي وقت سابق، صرح قائد الجيش السويسري توماس زوسلي بأن بلاده غير قادرة على حماية نفسها من هجوم واسع النطاق، معتبرا أن هناك "مخاطر" تمثلها روسيا، على حد قوله، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقال زوسلي، في حديث لصحيفة NZZ السويسرية، إن سويسرا مستعدة لصد هجمات من "جهات غير مرتبطة بالدولة" على البنية التحتية الحيوية والهدمات السيبرانية.

وأضاف: "وما نعجز عنه هو حماية أنفسنا من التهديدات عن بعد أو هجوم واسع النطاق على بلادنا".

وتابع: “هذا عبء أن نعرف أنه في حال وقوع أي طارئ سيكون الثلث فقط من جنودنا مجهزين بالكامل”.


 

سويسرا جبال الألب السويسرية منتجع كرانس مونتانا الشرطة السويسرية الاحتفال بالسنة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة

الرعاية الصحية: استمرار تحسن معدلات الإيرادات والنقد الأجنبي

جولة تفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

مدبولي: مشروعات التطوير في مصنع "سيماف" تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر

وزير الرى

حصاد 2025.. مشروعات كبيرة تحققت بوزارة الري أبرزها محطة الدلتا الجديدة وقناطر ديروط

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد