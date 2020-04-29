التنمية المحلية: الحكومة نجحت في استرداد 3.8 ألف متر مربع من أملاك الدولة ..فيديو

قال الدكتور خالد القاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن الدولة المصرية نجحت في استرداد 3.8 الف متر مربع من أملاك الدولة المصرية .









وأضاف خالد القاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز، أن استرداد أراضى الدولة وازالة التعديات بدأنا في تنفيذها منذ 3/25 حتي أمس.









وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية ، أن المحافظات بدأت وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر.









وتابع : أن حجم التعديات خلال 48 ساعة الماضية أصبح قليلا وبشكل ملحوظ لأن المعاملة مع المخالفين تتم بمنتهى الحزم.







