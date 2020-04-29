AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: الحكومة نجحت في استرداد 3.8 ألف متر مربع من أملاك الدولة ..فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:55 ص
مساعد وزير التنمية
مساعد وزير التنمية المحلية
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد القاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن الدولة المصرية نجحت في استرداد 3.8 الف متر مربع من أملاك الدولة المصرية .


وأضاف خالد القاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز، أن استرداد أراضى الدولة وازالة التعديات بدأنا في تنفيذها منذ 3/25 حتي أمس.


وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية  ، أن المحافظات بدأت وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر.


وتابع : أن حجم التعديات خلال 48 ساعة الماضية أصبح قليلا وبشكل ملحوظ لأن المعاملة مع المخالفين تتم بمنتهى الحزم.


واستكمل : أن المخالفات عند تحريرها يتم ازالتها بشكل فورى ويحول المخالف إلى النيابة المختصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: استرداد 2 مليون و600 ألف متر و6656 فدانا من أراضى الدولة

التنمية المحلية: استرداد 3 ملايين و168 ألف متر مربع و6880 فدانا من أملاك وأراضي الدولة بعد التعدى عليها.. وبعض المواطنين يستغلون ظروف الدولة أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا

وزير التنمية المحلية: استرداد ١٩٠ ألف متر من أملاك وأراضى الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية

شعراوي: استرداد 190 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة خلال 24 ساعة.. تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء والمدن بالمرور يوميا لرصد المخالفات خاصة في أيام الإجازات وإزالتها فورا

التنمية المحلية: استرداد 3.8 مليون متر مربع و7114 فدانا من أراضي الدولة بالمحافظات.. واستنفار جميع الأجهزة المعنية لرصد المخالفات خلال الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم

شعراوي : استرداد 16 ألف متر مربع من أملاك الدولة وإزالة 356 حالة تعد بالبناء

ترشيحاتنا

والد أصغر مصابة بكورونا لـ المصريين: انتبهوا الغلطة بتيجى فى لحظة

فريدة سيف النصر تبكي بسبب مرض والدتها: متجوش جنب أهلي وعيلتي

السبب رامز جلال .. مرتضى منصور يكشف عن أزمة بين الأهلي وسيد عبد الحفيظ .. فيديو

تامر أمين ينفعل على الهواء.. فيديو

إرشادات عاجلة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات الإلكترونية

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بيتر ميمي بسبب الاختيار..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة سيئة .. مخاطر تناول الحلويات على السحور

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت