التنمية المحلية: نتعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة لحفظ حق الشعب..فيديو

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم: إن الوزراة تعمل على استرداد الأراضى المتعدى عليها، لافتًا إلى أن هناك جهودا كبيرة مبذولة للتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والتعامل بحسم مع كل تعديات على أراضى الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء.









وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، نتعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة لحفظ حق الشعب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتصدى لأى معتد على الأراضى بكل حسم.





وتابع أن المخالفة تزال ويحال المخالف للنيابة العسكرية لمحاكمته فورًا، مؤكدًا أن ازالة المخاللفة يتم على حساب الشخص المخالف.



