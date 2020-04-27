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التنمية المحلية: نتعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة لحفظ حق الشعب..فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:26 ص
التعديات على أراضى
التعديات على أراضى الدولة
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آيات أحمد
قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم: إن الوزراة تعمل على استرداد الأراضى المتعدى عليها، لافتًا إلى أن هناك جهودا كبيرة مبذولة للتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والتعامل بحسم مع كل تعديات على أراضى الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء.


وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، نتعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة لحفظ حق الشعب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتصدى لأى معتد على الأراضى بكل حسم.

وتابع أن المخالفة تزال ويحال المخالف للنيابة العسكرية لمحاكمته فورًا، مؤكدًا أن ازالة المخاللفة يتم على حساب الشخص المخالف.

واوضح ان أجهزة المدن الجديدة تتصدى للمخالفين، وذلك يرجع إلى يقظة رجال الشرطة، مؤكدًا أن أى شخص مخالف يتم التصدى له ويتم ازالة التعديات فورًا فى كل المدن وكل يومين يخرج قرارات ازالة فى كل المدن،مضيفا: لن نسمح بالبناء العشوائى  فى أى مساحة فى مختلف المحافظات.
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