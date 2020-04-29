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منوعات

أين دفنت أمنا حواء؟.. شاهد قبرها من الداخل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:36 ص
قبر أمنا حواء
قبر أمنا حواء
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عزة عاطف

يكفي أن تتعمق بتفكيرك في أصل كلمة «جدة» لكي تصل إلى أنها ترمز للجَدة الكبرى (أم البشر جميعًا حواء)، فيعتقد كثيرون أنها ماتت ودفنت في حي العمارية جنوب غرب مدينة جدة بالقرب من ساحل البحر الأحمر.

 

لكن كيف يبدو شكل قبرها من الداخل؟.. انتشر مقطع فيديو صوره الرحالة المغربي «غلام ياسين» من داخل قبر أمنا حواء الذي يعتبر من أشهر المواقع الأثرية في السعودية.

 

تحتوي المقبرة على 4 أبواب: (باب البحر، باب مكة، باب الشام وباب اليمن) كل باب في اتجاه المنطقة التي يحمل اسمها.

 

كان القبر كبيرًا جدًا في الصور التي التقطها المستشرقون لكن الملك عبدالعزيز أمر بهدمه وإخفاء ملامحه لكي لا يقع المسلمون ضحية الشركيات أو البدع، ثم بعد ذلك تم رفع مبنى لتحديد المكان.

 

يحكي مرشد الرحلة خلال الفيديو عن تاريخ القبر، فمن المعروف أن سيدنا آدم نزل على جبل في الهند، أما أمنا حواء فقد نزلت على جبل في مكة ثم التقيا على جبل عرفات.

 

زار القبر العديد من الرحالة المسلمين والغربيين على مر التاريخ كان أشهرهم "ابن بطوطة"، ووفقًا لرواية المرشد السياحي فقد أمر القنصل الشريف عون بهدم القبر نهائيًا قبل 200 سنة لكن أهل جدة والقناصلة الآخرين أقنعوه بعدم فعل ذلك.

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