كواليس مشهد انتحار ريهام في "فرصة تانية"‏.. فيديو

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر. أحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎



