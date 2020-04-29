كواليس مشهد انتحار ريهام في "فرصة تانية"‏.. فيديو

شاركت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " فيديو من كواليس مشهد الانتحار وكتبت مازحة: "ريهام
فكرة والفكرة لا تموت".
انتهى عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" الذي تشارك في بطولته ياسمين صبري وأحمد مجدي وأيتن عامر.
خلال الحلقة تتوجه ريهام "أيتن عامر" إلى منزل زياد "أحمد مجدي" وتنتحر بقطع شرايين يدها بسكين.
مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر. أحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي