سكان شارع ترعة سراج بالشرقية يستغيثون من بئر عميقة لمياه الصرف الصحي

شكا المواطن سعيد محمد عبد العزيز، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تضرر أهالى شارع ترعة سراج التابع لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية من بئر مياه صرف صحى عميقة فى وسط المنازل، كما تنتشر القمامة أيضا بجوار ملعب الحاويين .

ويقول فى رسالته : مياه الصرف الصحى فى البئر أصبحت بعمق 6 أمتار ولذلك تسبب خطورة كبيرة على أطفالنا فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض

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