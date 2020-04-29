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بين الناس

سكان شارع ترعة سراج بالشرقية يستغيثون من بئر عميقة لمياه الصرف الصحي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن سعيد محمد عبد العزيز، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تضرر أهالى شارع ترعة سراج التابع لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية من بئر مياه صرف صحى عميقة فى وسط المنازل، كما تنتشر القمامة أيضا بجوار ملعب الحاويين .

ويقول فى رسالته : مياه الصرف الصحى فى البئر أصبحت بعمق 6 أمتار ولذلك تسبب خطورة كبيرة على أطفالنا فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض

 

للتواصل مع القارئ: 01017109331

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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