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برلمان

برلماني: مسلسل "الاختيار" خطوة استباقية لصفع الجماعات الإرهابية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:27 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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فريدة محمد
ٌقال النائب أحمد الضوي، عضو مجلس النواب، إن تجسيد شخصية الشهيد البطل المقدم أحمد المنسي، في مسلسل الاختيار خطوة استباقية لصفع الجماعات الإرهابية، إضافًة إلى غرس القيم والمواطنة لدى الشباب للدفاع عن وطنهم وتحصينهم من الأفكار الإرهابية الهدامة.

وأوضح الضوي، في بيان له، أن المشاهد المصري يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التي تتبنى بطولات حقيقة على أرض الواقع من قبل رجال القوات المسلحة البواسل في مواجهة الإرهاب والدفاع عن وطنهم الغالي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري دائمًا ما يعرف تاريخ بطولات شهدائه من الأعمال الدرامية الوطنية، مشيرًا إلى أن الكثير عرف التاريخ والأعمال البطولية من خلال تجسيد الشخصيات في الأعمال التليفزيونية سواء أفلام أو مسلسلات، فعلى سبيل المثال لقى مسلسل رأفت الهجان وجمعة الشوان وفيلم الطريق إلى إيلات إقبال كبير من قبل المواطنين، وذلك ما يحدث الآن من خلال حصول مسلسل الاختيار على أعلى نسب مشاهدة حتى الآن في رمضان.

وأكد النائب على أن مثل هذه الأعمال تلقى احترام وتقدير كبير من قبل الجماهير لانها تكشف لهم عن واقع حقيقي يكشف الصورة الواضحة لأعداء الوطن، ومدى التضحيات التي يقدمها هؤلاء الأبطال.
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